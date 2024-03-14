Бренд Foberini выпустил коллекцию вышиванок с благотворительной целью для Superhumans: красноречивые фото

Украинский бренд вышиванок Foberini представил новую коллекцию и запустил благотворительную инициативу "Вышитая история", партнером которой стал центр Superhumans.

"Вышитая история" – это коллекция, вдохновленная косовской рисованной керамикой, которая отражает современную историю и имеет благотворительную цель, пишет Fashion 24.

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Бренд объединился с современным центром протезирования, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны Superhumans Center. В рамках благотворительной инициативы, 3 тысячи гривен с продажи каждой вышиванки перечислят на нужды центра. Все средства перечислят за период с 24 февраля по 24 августа 2024 года.

Новая коллекция вышиванок Foberini

Коллекция бренда была вдохновлена косовской рисованной керамикой. Наряды довершают желтые, зеленые и коричневые оттенки, которые являются цветовым кодом народного гуцульского промысла.



Foberini представил новую коллекцию / Фото предоставлено пресс-службой бренда

Косовская керамика является нематериальным культурным наследием человечества, ведь эта традиция действительно уникальна. Технология изготовления керамики использовалась уже издавна, но отличались сами рисунки: люди изображали окружающий мир, те сюжеты, которые их окружали. Традиционными были сцены быта гуцулов, растения и животные, различные обрядовые символы.



Foberini представил новую коллекцию / Фото предоставлено пресс-службой бренда

Коллекция Foberini вдохновлена косовскими росписями, но отражает современную историю и жизнь всех украинцев. Тех, кому мы обязаны сегодня жизнью – наших военных. Тех, кто в самые сложные времена способен на невозможное, кто продолжает жить и помогать друг другу ради общей цели – победы.

Таким образом, в рисованной технике изображен чрезвычайно сложный исторический период для Украины. Этот рассказ мы сохраним для следующих поколений... И ее никто не перепишет,

– говорят в команде бренда.

В коллекцию вошли женские платья, блузы, детские и мужские рубашки. В рамках благотворительной инициативы 3 тысячи гривен будут перечислены с продажи любой вещи.



Foberini представил новую коллекцию / Фото предоставлено пресс-службой бренда

Что известно о бренде Foberini

Foberini – это украинский национальный наряд в новой интерпретации. Бренд с 2014 года сохраняет в своих изделиях украинские традиции через призму современности.

Главная особенность бренда – крафтовое производство. Для создания каждого изделия необходимо несколько дней кропотливого труда. Наряды Foberini дополнены традиционными техниками ручной работы: декоративными швами "пухликами" и "збиранками", самодельными кистями и куклами-мотанками.