Американский бренд Guess продолжает работать в стране-агрессоре России. Кроме того, компания открывает пляжную зону в Сочи.

В этом году бренд Guess традиционно открыл премиальные пляжи в Европе и не только. Отдыхающие могут провести время на побережье морей на Ибице, Канарских островах, в Лондоне, Сардинии и России. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Fashion 24.

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Американская компания решила продолжать поддерживать страну-агрессора – Россию, и войну, которую развязало это государство. Guess открыл пляж на берегу Черного моря в Сочи в сотрудничестве с пятизвездочным отелем Swissôtel Resort Sochi Kamelia.

На территории пляжа доступны дизайнерские шезлонги, бунгало, полотенца, созданные в коллаборации. Этот проект будет работать до конца сентября.

Заметим, что бренд одежды Guess не закрыл свои магазины в России и продолжает продавать свою одежду, развивая российскую экономику. Компания даже умножает свои инвестиции, выкупая доли в российском бизнесе у местных партнеров. В то же время бренд работает и в Украине.