Цього року бренд Guess традиційно відкрив преміальні пляжі в Європі і не тільки. Відпочивальники можуть провести час на узбережжі морів на Ібіці, Канарських островах, у Лондоні, Сардинії та Росії. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає Fashion 24.

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Американська компанія вирішила продовжувати підтримувати країну-агресора – Росію, та війну, яку розв'язала ця держава. Guess відкрив пляж на березі Чорного моря у Сочі у співпраці з п'ятизірковим готелем Swissôtel Resort Sochi Kamelia.

На території пляжу доступні дизайнерські шезлонги, бунгало, рушники, створені у колаборації. Цей проєкт працюватиме до кінця вересня.

Зауважимо, що бренд одягу Guess не закрив свої магазини в Росії та продовжує продавати свій одяг, розвиваючи російську економіку. Компанія навіть помножує свої інвестиції, викуповуючи частки в російському бізнесі у місцевих партнерів. Водночас бренд працює і в Україні.