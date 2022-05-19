Бренд Etnodim разработал для Владимира Зеленского эксклюзивную вышиванку с трезубцем: детали

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в вышитой рубашке от бренда Etnodim. Глава государства надел эксклюзивное изделие, которое есть только у него.

Владимир Зеленский обратился в видеоролике к украинцам в льняной вышиванке прямого цвета милитари. Эксклюзивно для 24 канала управляющий партнер бренда Etnodim Иван Корнийчук рассказал интересные детали создания вышиванки для президента Украины Владимира Зеленского.

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Рубашку с дубовым орнаментом избрали для главы государства его стилисты. Пока на сайте совершить покупку этой рубашки невозможно, вскоре украинцы смогут приобрести вышиванку "как у президента" за 3 200 гривен. Это новая коллекция, еще не поступившая в продажу.

Вышиванка Владимира Зеленского украшена трезубцем

Впрочем, в вышиванке Президента Украины есть одна особенность. Дизайнеры бренда Etnodim создали это изделие только в одном экземпляре.

Специально для главы государства бренд Etnodim добавил особую деталь. Представленная вышиванка на сайте имеет только орнамент дубовых листьев, а вот вышиванка Владимира Зеленского украшена трезубцем,

– рассказывает Иван Корнийчук.

Дубовые листья вышитые гладью на вышиванке символизируют мужское мужество и силу, а также долголетие и терпение. Иван Корнийчук говорит, что рубашка "Величие" имеет такое название неспроста.

"Президент Украины постоянно говорит слова: "Величный народ, величественной страны", именно поэтому название этой вышиванки ассоциируется с украинским народом", – говорит управляющий партнер бренда.



Вышиванка Владимира Зеленского / Фото из инстаграммы

Вышиванка в стиле милитари идеально совпала по поводу стиля Владимира Зеленского, который с начала войны в Украине носит цвет хаки в своих образах.

Относительно оттенков, то Иван Корнийчук отмечает, что пока неизвестно, будет ли выпускать бренд рубашку только в оливковом цвете. Вероятно, в будущем Etnodim придаст еще несколько цветов.

Кроме вышиванки Владимира Зеленского, на сайте бренда есть новые поступления, которые тоже совсем скоро можно будет приобрести.

"Они называются "Величие", "Единство" и "Смелость". Два последних названия – это женские вышиванки. Одна из них – это рубашка, другая – блуза. На них вышитые контуры героев-городов, наиболее пострадавших от войны", – рассказал Иван Корнийчук.



Льняная рубашка "Смелость" / Фото с сайта бренда Etnodim