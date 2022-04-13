Не только Chanel: бренд Celine также отказывается продавать одежду россиянкам

Граждане РФ не продали одежду Celine в крупнейшем ТЦ в мире The Dubai Mall. Россиянка уже посетовала в сети на еще один запрет от знаменитого бренда.

Еще неделю назад из заголовков украинских и мировых СМИ не сходили россиянки, резавшие сумки Chanel, а теперь к известному французскому бренду присоединился еще один модный дом Celine.

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В сети отследили инстаграм-сторис российской модели Полины Батычек, которая сейчас отдыхает в Дубае. Гражданка страны-оккупанта собралась "тратить бабки" в известный ТЦ The Dubai Mall, в котором собраны чуть ли не все знаменитые мировые бренды.

Однако расходы деньги ей не удалось, ведь в магазине Celine ей отказали что-либо продавать, из-за того, что она россиянка. Люксовый бренд также изменил свою политику продаж из-за вторжения России в Украину.

Хитрая россиянка, очевидно, не устраивала скандалов, но записала видеообращение в инстаграм-сторис с призывом помочь ей людям с белорусским и казахстанским паспортом. По ее словам, она хочет приобрести одежду и аксессуары не только для себя, но и для друзей.



Россиянкам не продают одежду в Celine / Фото с инстаграм-сторис

Со своей 20-тысячной аудиторией в инстаграмме, девушке удалось найти человека, который вместо нее совершил покупку в Celine. На кадре она показала фото из магазина Loewe с пакетами различных люксовых брендов Dior, Hermes и Christian Louboutin.



Россиянкам не продают одежду в Celine / Фото с инстаграм-сторис

С чего началось возмущение россиянок на Chanel

Люксовый бренд Chanel не только покинул рынок в России, но и перестал продавать вещи всем гражданам страны-оккупанта. Исключение составляет малая часть россиянок, не живущих в России. Для этого им следует подписать отдельный документ, в котором указывается, что купленная вещь не окажется на территории РФ.

После того как россиянки поняли, что люксовый бренд Chanel больше не рад видеть их в своих магазинах – начали массово критиковать марку. Так, московская дизайнер назвала "вещи от Chanel полным Г", хотя раньше радостно ходила на светские мероприятия бренда, на которые ее приглашали.

Россиянки в своих телеграмм-каналах массово жалуются, как им отказывают продавать одежду в любых магазинах Европы или на Ближнем Востоке в ОАЭ. Впоследствии российская телеведущая Виктория Боня перерезала свою сумку Chanel , к ее челленджу присоединились другие россиянки, поступившие аналогично. В сети также критикуют такие нелепые и дешевые шоу россиянок.