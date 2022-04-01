Бренд Bobkova устроит благотворительную распродажу в Германии: деньги направят на помощь

Украинская дизайнерша Кристина Бабкова, основательница одноименного бренда Bobkova устраивает в Германии благотворительную распродажу. Средства будут перечислены в помощь украинцам.

В воскресенье, 3 апреля, в городе Франкфурт-на-Майне украинский бренд Bobkova устроит благотворительную распродажу одежды.

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На Bobkova Charity Sale представят коллекцию осень – зима 2021/22, новую весенне-летнюю коллекцию 2022 года и небольшую часть из архивных коллекций.

Все вещи на сайте Bobkova, поэтому кто не сможет приехать на благотворительную распродажу, может приобрести вещь онлайн. Кристина Бобкова отмечает, что сейчас разрабатываются сертификаты, которые можно будет использовать позже.

Дизайнер также рассказала, что средства будут перечислены на эвакуацию украинцев с горячих точек и оказание им скорой медицинской помощи.

"Мы работаем непосредственно с Гуманитарным штабом Советника Уполномоченного Президентом Украины Андрея Ляховича. Собираем средства на эвакуацию украинцев с горячих точек и предоставление им скорой медицинской помощи. В частности, сейчас покупаем медикаменты и бензин для бронированных машин, которые вывозят прежде всего детей и больных Чернигова. рассчитываем на помощь не только немцев, но и всего мирового сообщества", – отметила основательница бренда.



3 апреля в Германии состоится благотворительная распродажа / Фото из инстаграммы