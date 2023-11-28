Интересно знать: что известно о бренде Ami Paris с узнаваемой деталью – сердечком

Французский бренд Ami Paris создает уютную и комфотную одежду, которая подходит для любого времени года. Его узнаваемой деталью является красное сердце, которое присутствует на каждом элементе гардероба, так что рассказываем вам о бренде немного подробнее.

Наряд от бренда Ami Paris (Ами Париж) состоит из универсальных вещей, которые выглядят гармонично в образах различных стилевых направлений. Одежда этой марки всегда создана в минималистическом дизайне и высокого качества.

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Основной ассортимент состоит из одежды, обуви и аксессуаров для мужчин и женщин. Главной деталью бренда является узнаваемое красное сердце и буква "А". Продолжение бренда Ami Paris называется "ami de coeur" и переводится на английский как "AMI of hearts". Это новая фирменная подпись, которая украшает вещи и делает их узнаваемыми.

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Бренд основал в 2011 году дизайнер Александр Маттиусси. Талантливый основатель бренда ранее имел опыт работы в Dior, Givenchy и Marc Jacobs. Молодой бренд получил популярность благодаря расслабленным вещам, которые легко сочетаются с базовыми и трендовыми элементами гардероба.

Впрочем, вещи бренда Ami Paris – не дешевые. К примеру, футболка стоит от 7 тысяч гривен, шапки – 6 тысяч гривен, свитшот – 13 тысяч, свитер из альпаки обойдется в 25 тысяч гривен, рюкзак стоит 17 тысяч гривен, а носки – 2 тысячи гривен.



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото



Стильные наряды от бренда Ami Paris / Фото