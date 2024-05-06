5 самых модных босоножек лета: что стоит приобрести уже в мае

С началом настоящего потепления, модницы отбрасывают лоферы, заменяя их на открытые босоножки, без которых невозможно представить весенне-летний сезон.

В этом году бренды предложили несколько трендовых моделей, которые гармонично впишутся в любой образ в теплый период. Советуем вам выбирать для себя обувь от платформы до завязок.

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С завязками

Эта эффектная деталь держится в модных трендах уже длительный период. Девушки любят завязки на босоножках, поскольку они добавляют обуви элегантности и определенной яркости. Выбирайте завязки на босоножках на каблуке или на сандалиях, если вы являетесь поклонницами плоской подошвы.



Актуальные босоножки на лето 2024 / Фото L'officiel

Белые модели

Этот сезон наполнен разнообразными цветами - от вишневого-красного, королевского синего до золотого, впрочем первую позицию возглавил изысканный белый цвет. Многие бренды представили босоножки с ремешками, нежными завязками или подошвой в белом цвете.



Красивые босоножки на лето 2024 / Фото L'officiel

На платформе

В моду входит обувь на платформе. Стилисты говорят, что покупка таких босоножек – удачная инвестиция, поскольку это подтверждают модные бренды, которые выпустили немало обуви на платформе. Эта деталь снова приобретает популярность, поэтому вам лишь остается выбрать для себя комфортную высоту.



Стильные босоножки на лето 2024 / Фото L'officiel

Peep-toe

В прошлых сезонах состоялось звездное возвращение обуви с открытым мысом, которое еще называют peep-toe. Широко популярные в 2000-х, такие босоножки были переосмыслены в последних коллекциях Ralph Lauren, Versace, Balmain и других брендов.



Модные босоножки на лето 2024 / Фото L'officiel

Сияющие

К нише яркой обуви этого сезона можно отнести обувь с блестками или жемчужинками. Такие босоножки идеальны для вечерних выходов или кэжуальных образов.



Трендовые босоножки на лето 2024 / Фото L'officiel

Каждая пара представленной обуви имеет потенциал стать настоящей звездой в ваших образах. Важно только ориентироваться на стиль и выбирать такие пары, которые действительно подойдут к тем вещам, которые есть в вашем гардеробе.