Как узнать Борщевскую и Яворовскую вышиванку: основные детали, которые их отличают

В каждой вышитой рубашке зашифрованы сакральные символы, которые хранят историю народа и его идентичность. Каждая вышиванка украшена особым орнаментом, который способен рассказать из какого региона она происходит. Сегодня расскажем, что отличает Борщевскую и Яворовскую вышиванку.

О регионе вышиванки рассказывают особенности техники вышивания, которые используют в каждой области, пишет Fashion 24. Чтобы при выборе вышиванки вам было легко ориентироваться из какого региона она происходит, важно знать особенности каждой из них.

Обратите внимание С чем носить вышиванку: стильные образы, которые понравятся всем

Как выглядит Борщевская вышиванка

Борщевская вышиванка легко узнается, поскольку на ней вышито много черных узоров. С преобладающим черным цветом на рубашке существует определенная легенда. Говорят, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных сел поклялись в течение 7 поколений вышивать рубашки только черными нитками.

Последнее поколение родилось в начале XX века, впрочем после этого цвет борщевской вышиванки не потерял актуальности.



Модная Борщевская вышиванка / Фото Pinterest

Борщевские мастерицы используют несколько техник вышивания рубашки: ретязь, колодки, цепочка, кружева и подстеленный крестик. А вот самих техник вышивания борщевской рубашки насчитывается более 50.

Исследователи находили в борщевской вышиванке признаки трипольской культуры. На ткань переносили рисунки, которые чаще всего можно было увидеть на глиняных кувшинах, горшках, посуде и других изделиях мастера.

Вполне возможно, что именно глиняные изделия трипольских времен вдохновили вышивальщиц и создание орнамента борщевской вышивки.



Красивая Борщевская вышиванка / Фото Pinterest

Как выглядит Яворовская вышиванка

Эта вышиванка присуща Яворовскому району Львовской области. Изделие характеризуется четырьмя самыми популярными цветами: зеленым, оранжевым, желтым и черным. В этом регионе широкую популярность приобрела вышивка гладью, что на Львовщине называется гапт.

Яворовский гапт в конце XIX века состоял из мелких мотивов, таких как "сосенки", "деревца", "клинья", "кривульки", что их вышивали крестиком.



Модная Яворовская вышиванка / Фото Pinterest



Красивая Яворовская вышиванка / Фото Pinterest

Уже в 20-х годах ХХ века в вышивке Яворивщины появились цветочные орнаменты, вышитые цветными нитками. Самой употребительной стала двусторонняя гладь которая сочеталась со стеблевым швом, козликом, за иглу, цепочкой.

Узнать вышиванку этого региона также просто. Яворовская рубашка усеяна цветами, листочками, бутонами с побегами, усиками и отростками.