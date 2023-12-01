Бордовые сапоги – самая популярная обувь сезона: с чем их носят инфлюэнсеры

Главную обувь 2023/24 уже примерили Кендалл Дженнер и Виктория Бекхэм. Они продемонстрировали, что сапоги в бордовом цвете вполне могут являться базой осенне-зимнего гардероба.

Теперь фэшн-эксперты прочат бордовым сапогам безумный успех в текущем сезоне. И хотя модные бренды уже десятилетиями регулярно интерпретируют разные формы такой обуви, в этом году интегрировать их в свой гардероб может каждая.

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На примере образов мировых знаменитостей, рассказываем, как это сделать.

Кендалл Дженнер

Светская львица подчеркнула серый тренч с поясом на талии бордовыми кожаными сапогами на высоком каблуке. Образ завершили очки в авиаторской оправе.

Виктория Бекхэм

Британская модельер также не пропустила этот тренд. Под актуальную обувь она выбрала строгую приталенную рубашку небесного цвета, которую заправила в бордовую максиюбку. Монохромный низ образа звезда дополнила сумкой в тон.

Также вы можете вдохновляться образами известных инстаграмм-инфлюэнсерок и брендов.



Удачная стилизация бордовых сапог / Фото Sézane



Сочетание бордовых сапог и мятной одежды / Фото pinterest RD's Obsessions



Удачная стилизация бордовых сапог / Фото Annie Eber