Сшила, рукодельница: россиянка Боня появилась в сумке Chanel, которую порезала ножницами

Российская блоггерша Виктория Боня появилась в сумке Chanel, которую еще в начале апреля показательно порезала на камеру. В сети такую выходку уже активно высмеивают.

В апреле Модный дом Chanel запретил своим работникам в бутиках продавать вещи россиянам, пишет 24 канал. В любой стране мира им нужно было подписать специальный документ, в котором говорилось, что приобретенная вещь не попадет в Россию.

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Россиянки одна за другой начали устраивать дешевые шоу, в которых рассказывали, как не любят бренд Chanel и больше никогда ничего не приобретут от французской марки.

Россиянка Виктория Боня, которая умалчивает войну в Украине и поддерживает путинский режим, даже записала целый видеоролик, демонстративно разрезая черную сумку от Chanel. На камеру она сказала пафосное: "Если дом Chanel не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать дом Chanel?" Свои слова она повторила на английском и разрезала сумку на две части.

Таким образом, она решила показать бренду свою месть за то, что он ушел с рынка страны-агрессорки.

Но, похоже, теперь Виктория Боня забыла все и без колебаний дополнила свой образ той же сумкой от Chanel. Журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала в своем инстаграмме ее старый видеоролик и новый выход, отметив насмешливо, что "через 22 недели дом Chanel начал уважать своих клиентов".

В комментариях подписчики уже осмеяли скандальную блоггершу за ее "принципиальную позицию" и отметили, что сшивать сумки она умеет отлично.

"Сшила, рукодельница";

"Бони соврать за деньги проще простого";

"Сумка в шоке";

"Принципиальная рашка";

"Швея-мотористка";

"Погорячилась, бывает";

"Глупое какое".

С чего началось возмущение брендом Chanel

Французский модный дом Chanel не только покинул рынок РФ, но и перестал продавать вещи лицам из России.

После того как россиянки поняли, что люксовый бренд Chanel больше не рад видеть их в своих магазинах – начали массово критиковать марку. Так, московская дизайнерша назвала "вещи от Chanel полным Г", хотя раньше радостно ходила на светские мероприятия бренда, на которые ее приглашали.

Россиянки в своих телеграмм-каналах массово жалувались, как им отказывают продавать одежду в любых магазинах Европы или на Ближнем Востоке в ОАЭ. Впоследствии блоггерши начали показательно резать сумки от бренда на камеру.