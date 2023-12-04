Как выглядит самая эффектная блузка сезона: стильные варианты, которые понравятся всем

Блузки и все элементы гардероба делового стиля уже давно покинули пределы офисов и начали появляться в повседневных образах знаменитостей. В канун праздников блузы всегда становятся фаворитами среди нарядов, поскольку прекрасно подходят к юбкам, брюкам или джинсам.

Блузки на подиумах представили такие известные бренды, как Saint Laurent и Dolce & Gabbana. И хоть модели выходили в прозрачных моделях, есть и более практичные варианты. Основными их достопримечательностями являются бант или акцент на шее.

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Банты в этом году феерически вернулись в моду. Больше всего массивных бантов на своих блузках из бархата, шелка или прозрачного материала разместил бренд Balmain.

Дизайнеры показали, что блузы с массивными бантами могут стать отличным дополнением к черной юбке и сделать мгновенно образ более красивым. Вы можете использовать черно-белую гамму или применять в своих аутфитах монохром.



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle

Чтобы создать несколько стилизаций с одной блузой, вам не обязательно вязать каждый раз бант. Вы вполне можете использовать шлейф, закинув его на шею, как это показали модели на показе Balmain.



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle

Если хотите добавить немного экстравагантности, тогда выбирайте блузы из прозрачного материала, но обязательно надевайте под низ топы или майки, чтобы образ не выглядел вульгарно.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Бренд Sacai также показал, что банты присутствуют не только на блузах, но и на свитерах. Этот вариант практичнее, поэтому вы сможете носить свитер с аппликацией хоть каждый день.



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle



Актуальные блузы с бантом / Фото Elle