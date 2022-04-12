Блогерша из Дании создает образы в цветах украинского флага: модные выходы

Инфлюэнсер и модница Каролин Далл обожает колорблокинг и между тем она стала чаще создавать образы в цветах украинского флага.

Сейчас Украину поддерживает весь мир. Модели прилетают в Польшу, чтобы помогать беженцам, актеры и режиссеры приезжают в Киев и Львов, дизайнеры посвящают Украине показы, а другие звезды перечисляют сногсшибательные суммы для помощи всем, кто пострадал от военных действий в стране.

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Инфлюэнсеры тоже не стоят остронь. Леони Ганне часто говорит об Украине, чтобы о страшных событиях знал весь мир, а шведка Эльза Госк ужасается от зверств в Буче.

Модные блоггеры все чаще предпочитают примерить сине-желтый образ, чтобы показать свое единение и солидарность с Украиной.

Так, в сине-желтых образах появлялась Майя Малнар, Соня Лисон, Эмили Синдлев, знаменитая пара из Нью-Йорка Young Emperors. Теперь к ним присоединилась известная fashion-инфлюэнсер Каролина Далл из Дании.

В своем инстаграм-профиле модница показала немало стильных аутфитов в сине-желтых цветах. Украинки в комментариях благодарят девушку за поддержку, а пользовательницы из разных стран пишут, что сочетание желтого и синего цвета выглядит просто фантастически.

Хотя и из-за страшных обстоятельств, постигших нашу страну, сине-желтые цвета – абсолютный тренд 2022 года.