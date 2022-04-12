Зараз Україну підтримує увесь світ. Моделі прилітають до Польщі, аби допомагати біженцям, актори та режисери приїжджають до Києва та Львова, дизайнери присвячують Україні покази, а інші зірки перераховують карколомні суми для допомоги всім, хто постраждав від військових дій в країні.

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Інфлюенсери також не стоять остронь. Леоні Ганне часто говорить про Україну, щоб про страшні події знав увесь світ, а шведка Ельза Госк жахається від звірств у Бучі.

Модні блогери дедалі частіше воліють приміряти на собі синьо-жовтий образ, щоб показати своє єднання та солідарність з Україною.

Так, у синьо-жовтих образах з’являлася Майя Малнар, Соня Лісон, Емілі Сіндлев, славнозвісна пара з Нью-Йорка Young Emperors. Тепер до них доєдналася відома fashion-інфлюенсерка Кароліна Далл з Данії.

У своєму інстаграм-профілі модниця показала чимало стильних аутфітів у синьо-жовтих кольорах.Українки в коментарях щиро дякують дівчині за підтримку, а користувачки з різних країн пишуть, що поєднання жовтого та синього кольору виглядає просто фантастично.

Хоч і через страшні обставини, які спіткали нашу країну, синьо-жовті кольори – абсолютний тренд 2022 року.