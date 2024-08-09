Блейк Лайвли поразила изысканным платьем на премьере фильма "Брось, если любишь": стильное фото

Последние 2 недели Блейк Лайвли показала более 10 эффектных образов, которые примерила для престура и премьер в разных городах фильма "Брось, если любишь". Недавно она поразила появлением в безупречном платье-бюстье.

Во время промокампаний фильма актриса демонстрировала все образы исключительно с цветочными мотивами. Блейк Лайвли прилетела с командой в Лондон и уже успела продемонстрировать на себе несколько интересных образов, которые также имеют цветочную отделку.

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Роскошный образ Блейк Лайвли

Знаменитость надела 8 августа на премьеру фильма роскошное платье от бренда Tamara Ralph из кутюрной коллекции осенне-зимнего сезона.

Платье-бюстье молочного оттенка имело V-образный вырез в зоне декольте и было полностью украшено цветами. Красавица дополнила образ обувью на каблуках. К тому же для wow-эффекта, Блейк Лайвли еще решила дополнить платье ярко-красной пушистой накидкой.

Блейк Лайвли распустила белокурые волосы, уложив их в кудри. Визажисты подчеркнули красоту звезды благодаря эффектному макияжу с акцентом на красных губах, а довершением образа стали массивные драгоценные браслеты и кольца.



Красивый образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

О чем фильм "Брось, если любишь"

Новый фильм с Блейк Лайвли в главной роли – это экранизация бестселлера Коллин Гувер. В четверг, 8 августа, в Украине состоялась премьера ленты. Блейк Лайвли сыграла Лили Блум – женщину, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Чтобы начать жизнь сначала, она переехала в Бостон и завела знакомство с нейрохирургом Райлом.

Впоследствии его поведение начинает напоминать Лили собственного отца, поэтому перед ней появляется выбор – оставаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг.