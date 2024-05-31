Блейк Лайвли подловили в Риме на съемках фильма: актриса выглядела роскошно в платье

Актриса Блейк Лайвли редко попадает в объективы папарацци, не ведет активно инстаграм и не делится своими ежедневными образами. Но сейчас звезда находится на съемках фильма в Риме, поэтому фотографы запечатлели ее в эффектном платье.

Вместе со съемочной группой актриса начала съемки второй части фильма "Простая услуга". Блейк Лайвли отсняла несколько сцен в ночном городе, а между дублями сидела на кресле с бокалом шампанского. Репортеры сделали фото актрисы в красивом наряде.

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Образ Блейк Лайвли

Платье знаменитости состояло из белого атласного боди с открытыми плечами и верха усеянного жемчугом. Платье было украшено воротником-бретелькой и полностью вплоть до низа было создано из жемчужин. Блейк Лайвли появилась с распущенными волосами и легком макияже, который только подчеркнул ее красоту.

Актриса, которая является матерью 4 детей поразила безупречной фигурой. Четвертую дочь Блейк родила весной 2023 года.

Что известно о фильме "Простая услуга"

Главными героинями фильма являются две подруги Стефани и Эмили. Первая ведет свой блог в сети и воспитывает ребенка, а вторая - изысканная и загадочная красавица. Девушки быстро сдружились несмотря на скрытность Эмили.

Детективный сюжет набирает обороты после того, как Эмили просит подругу о простой услуге, но потом внезапно исчезает. Стефани начинает прилагать усилия, чтобы найти пропавшую девушку. Ей помогает муж Шон. Вместе их ждет много загадок и неожиданных открытий.

Фильм "Простая услуга": смотрите трейлер

Вторая часть фильма "Простая услуга" собрала тех же актеров и порадует зрителей новым сюжетом. Впрочем съемки только начались, поэтому о выходе фильма ничего еще неизвестно.