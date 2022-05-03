Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые помогли Украине, ошеломили волшебным выходом на Met Gala

Знаменитые голливудские супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, пожертвовавшие 1 миллион гривен в помощь украинским беженцам, поразили всех гостей своим эффектным выходом на красную дорожку.

Американская актриса Блэйк Лайвли любит поражать поклонников роскошными образами. Так, одна из главных героинь сериала "Сплетница" посетила популярное светское событие в платье-трансформере от Versace с длинным шлейфом.

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Блейк Лайвли стала настоящей звездой на красной дорожке балла Института костюма Met Gala. Блондинку пригласили стать ведущей, поэтому она выбрала соответствующий образ, поразивший всех гостей fashion-события.

Образ Блэйк Лайвли на Met Gala

Ведущая гала-вечера прибыла на главное событие года вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом. Блейк Лайвли доверила свой образ итальянской дизайнерке Донателли Версаче. Главная изюминка платья – трансформация.



Блейк Лайвли на Met Gala 2022 / Фото с Getty Images

Сначала актриса появилась на красной дорожке в длинном платье-бюстье со стразами и розовым бантом, а потом, когда она его развязала, изменила тональность платья на бирюзовый. Новое платье дополняло длинный шлейф с коричневым градиентом.



Блейк Лайвли на Met Gala 2022 / Фото с Getty Images

Бирюзовое платье имело особую деталь – расписаны вручную на материале 12 знаков зодиака. Таким созвездием расписан потолок Центрального вокзала в Нью-Йорке. Кроме того, Блейк надела длинные серьги с массивными камнями и градиентные перчатки.

Блейк Лайвли дополнила свой образ дресс-кода вечера "Позолоченный гламур" благодаря медной тиаре с бриллиантами и турмалинами.



Блейк Лайвли на Met Gala 2022 / Фото с Getty Images

Рядом с актрисой красовался Райан Рейнольдс, примерявший темно-коричневый велюровый костюм с белоснежным жилетом и бабочкой.

Стоит отметить, что Блейк Лайвли уже не в первый раз примеряет на себе платье от Versace. В 2018 году она выходила на красную дорожку в похожем изделии со шлейфом, ручной вышивкой и полудрагоценными камнями. Ее прическу довершал оригинальный обруч из шпилей.



Блейк Лайвли на Met Gala 2018 / Фото с Getty Images

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс помогли украинцам

Знаменитые супруги в первые дни войны пожертвовали миллион долларов для украинских беженцев, пострадавших в результате русско-украинской войны. Они также сотрудничают с благотворительным фондом ООН, чтобы удвоить сумму, отправленную пострадавшим детям.