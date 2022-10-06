Как сообщили в Офисе Президента, проект по продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости" готовился не один месяц. Его запустили в рамках платформы United24, к которой каждый раз присоединяются мировые звезды типа Марка Гэммила, Дэна Рейнольдса, Бенедикта Камбербетча и другие. Партнерами проекта "Азовсталь. Символ несокрушимости" стали Метинвест, ювелирный бренд SOVA и компания "Новая почта", которая будет бесплатно доставлять браслеты украинцам.

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И его первой частью стал благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь" – того самого, на котором происходили сверхсложные бои с российским врагом в Мариуполе.

"Сегодня запустили наш следующий масштабный проект, над которым работали последние несколько месяцев. Он для нас лично очень важен. Это то, что отзовется каждому украинцу… Слово "Азовсталь" из названия завода превратилось в название общее – символ мужества и силы духа всего народа "Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира – ВСУ, а также каждому украинцу, который защищает свою землю. Каждому, кто уже семь месяцев не сдается, не складывает рук, а упрямо идет вперед, приближая украинскую победу", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Браслет из проекта "Азовсталь. Символ несокрушимости" / Фото с сайта SOVA



Браслет из проекта "Азовсталь. Символ несокрушимости" / Фото с сайта SOVA

По его словам, все 100% прибыли от продажи аксессуаров будут переведены на другой проект - "Армия дронов" для закупки беспилотников на фронт. Первая лимитированная партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук, а цена одного составляет 1500 гривен. Федоров добавил, что благодаря предварительным вкладам украинцев удалось закупить около тысячи БПЛА. Приобрести его можно здесь.

Пусть каждый, кто будет носить этот браслет, помнит о несокрушимости украинских воинов, о важности помощи армии и борьбы за победу,

– добавил политик.

Презентация символического аксессуара в Киеве возле Родины-Матери / Фото Валентины Полищук