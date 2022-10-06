Як повідомили в Офісі Президента, проєкт з продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності" готувався не один місяць. Його запустили в рамках платформи United24, до якої щоразу долучаються світові зірки, типу Марка Гемміла, Дена Рейнольдса, Бенедикта Камбербетча та інші. Партнерами проєкту "Азовсталь. Символ незламності" стали Метінвест, ювелірний бренд SOVA та компанія "Нова пошта", яка безоплатно доставлятиме браслети українцям.

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І його першою частину став доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь" – того самого, на якому відбувались надскладні бої з російським ворогом у Маріуполі.

"Сьогодні запустили наш наступний масштабний проєкт, над яким працювали останні декілька місяців. Він для нас особисто дуже важливий. Це те, що відгукнеться кожному українцю… Слово "Азовсталь" з власної назви заводу перетворилося на назву загальну – символ мужності та сили духу всього народу. Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу — ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю. Кожному, хто вже сім місяців не здається, не складає рук, а вперто йде вперед, наближаючи українську перемогу", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Браслет з проєкту "Азовсталь. Символ незламності" / Фото з сайту SOVA



Браслет з проєкту "Азовсталь. Символ незламності" / Фото з сайту SOVA

За його словами, усі 100% прибутку від продажу аксесуарів буде переказано на інший проєкт – "Армія дронів" для закупівлі безпілотників на фронт. Перша лімітована партія браслетів налічує 10 тисяч штук, а ціна одного складає 1500 гривень. Федоров додав, що завдяки попереднім внескам українців вдалось закупити майже тисячу БПЛА. Придбати його можна тут.

Нехай кожен, хто буде носити цей браслет, пам’ятає про незламність українських воїнів, про важливість допомоги армії й боротьби за перемогу,

– додав політик.

Презентація символічного аксесуара у Києві біля Батьківщини-Матері / Фото Валентини Поліщук