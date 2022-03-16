Беременная Рианна осуществила новый выход в голубой дубленке и короткой юбке

Беременная барбадосская певица Рианна совершила новый выход. Будущая мамочка снова продемонстрировала эпатажный выход в голубой дубленке и серебристой мини-юбке.

Во вторник, 15 марта, исполнительница отправилась на ужин в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике.

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34-летняя Рианна в очередной раз подготовила эпатажный образ, привлекающий внимание всех фанатов. На этот раз певица не оголила живот, а примерила мини-юбку.

Образ беременной Рианны

Барбадосская певица надела под низ голубое худи оверсайз с капюшоном с городским пейзажем. На низ она примерила фактурную мини-юбку с блестками.

Такой необычный look звезда подчеркнула фиолетовыми босоножками на каблуке с ремешками, усеянными множеством камешков.

Главный акцент в образе Рианна поставила на верхней одежде. Она надела голубую дубленку с черной кожаной каймой и белой овчиной.

Довершила аутфит звезды бархатная фиолетовая сумка с вышитыми бисером цветами. Певица зделала высокий хвост и выпустила несколько прядей волос спереди. Последним штрихом в ее образе стали длинные висячие серьги с камешками.



Новый выход Рианны / Фото с инстаграммы Майлза Дигзи



Новый выход Рианны / Фото с инстаграммы Майлза Дигзи