Эффектная испанка Джорджина Родригес собирает вокруг себя немало новых поклонников. Почти неделю назад стриминговый сервис Netflix представил мини-сериал о девушке футболиста "Я – Джорджина". В шести сериях зрители со всего мира смогли увидеть жизнь невесты Криштиану и мамы четырех детей.

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Девушка легендарного футболиста любила публиковать в сети свои стильные образы и семейные фотографии, впрочем с выходом сериала стала еще активнее в сети. Джорджина радостно делится кадрами со своим довольно округлым животом и показывает модные аутфиты.

Образ Джорджины Родригес

На последних снимках в инстаграме Джорджина предстала перед камерой в длинном трикотажном платье бежево-серого оттенка. Красавица зачесала волосы в элегантную косу и дополнила образ ювелирными украшениями.

В документальном сериале испанка рассказала, что обожает драгоценные изделия и без колебаний может тратить на них тысячи евро. На снимках Джорджина позировала в массивных серьгах с бриллиантами, браслетах и перстнях.

Довершили образ знаменитости насыщенный макияж и черная сумка Hermes. Платье знаменитости удачно подчеркнуло округлый живот. Поклонники уже с нетерпением ждут появления двойняшек – мальчика и девочку. Сейчас Родригес и Роналду воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Криштиану от суррогатных матерей.



Новый образ Джорджины Родригес / Фото с инстаграма



Новый образ Джорджины Родригес / Фото с инстаграма