Коварный цвет: как носить белое зимой так, чтобы силуэт не был плоским и круглым
Источник:purpur.stylist
Светлые образы зимой выделяются среди общей массы привычных темных цветов. Но стилисты предупреждают: если одеть сплошное белое, то эффект будет совсем не таким, которого вы ожидали.
Белый цвет освежает, делает вид более легким и придает романтичности. Но без сочетания оттенков, принтов и фактур ваш образ может стать плоским и напоминать белое пятно. Поэтому предлагаем вам простые, но действенные формулы комбинирования белых вещей от украинской стилистки Елены Шевченко.
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Вертикальная линия
Вертикаль визуально прибавляет рост и нейтрализует объем белых пуховиков. Поэтому подберите себе длинный шарф и шапку. И желательно, чтобы они были на 1 – 2 тона темнее или светлее вашей основной одежды.
Также хорошей вертикальной линией будет длинный пояс, свисающий вдоль верхней одежды.
Как создать вертикальную линию в образе / Фото Елены Шевченко
Темные пятна
Можно создать вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа.
К примеру:
- темная шапка + темная обувь;
темный шарф + темная обувь;
темный шарф + более темные брюки;
темная сумка + темная обувь.
Как создать вертикальную линию в образе / Фото Елены Шевченко
Различные оттенки
Смело миксируйте разные температуры цвета и оттенки. Главное правило: они должны быть примерно одинаковы по яркости. Дизайнер замечает, что молочный с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.
Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко
Различные фактуры
Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоскими. Итак, смело используем разные фактуры: пушистая шуба, кожаные штаны, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.
Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко
Микс белого и светлого цвета
Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко
Добавляйте в лук другие светлые оттенки: молочный, светло-серый или даже голубой. Яркие комбинации – освежают.