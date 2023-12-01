Белый цвет освежает, делает вид более легким и придает романтичности. Но без сочетания оттенков, принтов и фактур ваш образ может стать плоским и напоминать белое пятно. Поэтому предлагаем вам простые, но действенные формулы комбинирования белых вещей от украинской стилистки Елены Шевченко.

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Вертикальная линия

Вертикаль визуально прибавляет рост и нейтрализует объем белых пуховиков. Поэтому подберите себе длинный шарф и шапку. И желательно, чтобы они были на 1 – 2 тона темнее или светлее вашей основной одежды.

Также хорошей вертикальной линией будет длинный пояс, свисающий вдоль верхней одежды.



Как создать вертикальную линию в образе / Фото Елены Шевченко

Темные пятна

Можно создать вертикальную линию с помощью темных пятен внизу и вверху образа.

К примеру:

темная шапка + темная обувь;

темный шарф + темная обувь;

темный шарф + более темные брюки;

темная сумка + темная обувь.



Как создать вертикальную линию в образе / Фото Елены Шевченко

Различные оттенки

Смело миксируйте разные температуры цвета и оттенки. Главное правило: они должны быть примерно одинаковы по яркости. Дизайнер замечает, что молочный с бежевым и коричневым будут смотреться куда интереснее, чем сплошь светлый образ.



Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко

Различные фактуры

Светлый цвет отражает свет, поэтому гладкие белые вещи выглядят плоскими. Итак, смело используем разные фактуры: пушистая шуба, кожаные штаны, фактурная вязка шарфа и шапки – все это сделает образ более гармоничным.



Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко

Микс белого и светлого цвета



Как создать интересный образ с белыми вещами / Фото Елены Шевченко

Добавляйте в лук другие светлые оттенки: молочный, светло-серый или даже голубой. Яркие комбинации – освежают.



