5 полностью белых образов на лето, которые следует повторить: изысканная подборка
Белоснежные образы особенно горячо заполняют нашу инстаграмм-ленту в летнее время. Такие аутфиты всегда актуальны и красиво смотрятся.
Белые образы летом выглядят особенно роскошно, пишет 24 Канал. Образы в одном цвете уже давно приковывают внимание окружающих. Летом белая одежда выглядит свежо и привлекательно.
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Белый цвет идеально подчеркивает загорелое тело, так что пополняйте образы белыми футболками и майками, юбками, брюками и платьями. Интересные аутфиты от инфлюэнсеров смотрите в нашей подборке и вдохновляйтесь стилизацией наряда.
Майка + юбка
Шелковая юбка длины макси в этом году очень популярна и прекрасно сочетается с майкой и кроссовками Adidas Samba, которые примерила инфлюэнсерша с высокими белыми носками.
Футболка + брюки
Этот стандартный аутфит легок в стилизации и очень стильный. Сочетайте наряды с кроссовками и минималистичной сумкой. Чтобы подчеркнуть талию, завершайте образ черным поясом.
Футболка оверсайз + штаны карго
Брюки карго в этом году очень популярны, поэтому сочетайте их с белой футболкой. Чтобы ваш аутфит выглядел более интересным, довершайте look белыми туфлями и яркой сумкой.
Акцентный топ + объемная юбка
Такой аутфит идеально подойдет для выходного дня. Сочетайте интересный топ с юбкой и добавляйте в образ интересные детали – сделайте нестандартную прическу и примерьте эффектные украшения.
Комбинезон + белая обувь
Французская инфлюэнсерша этим летом примерила на себе комбинезон из рубашки на короткий рукав, который дополнила коричневым поясом и туфлями на каблуке.