Белла Хадид демонстрирует трендовые джинсы осени: безупречный выход

26-летняя американская модель Белла Хадид недавно попала под прицел папарацци в очень сочном аутфите. Манекенщица надела стильные джинсы и роскошный топ на длинный рукав.

Модель Белла Хадид любит обнажать свою стройную талию, пишет 24 канал. Звезда подиумов носит открытый наряд не только летом, но и в холодное время года.

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Так, находясь в Лондоне на Неделе моды, знаменитость появилась в стильном аутфите. Белла, только несколько дней назад сделавшая десятки показов в Милане, выбрала для себя расслабленный, но очень эффектный образ.

Американка примерила на себе бежевый кроп-топ на длинный рукав необычного кроя с переплетением на шее. Дополняли ее look нежно-голубые широкие джинсы на низкой посадке, которые удачно сели по ее фигуре и подчеркнули утонченную талию.

Белла Хадид не забыла об аксессуарах и довершила образ черным поясом, нейлоновой сумкой на плече и коричневыми очками. Роскоши аутфита добавляли черные сапоги на каблуке и распущенные волосы. Модель сделала нежный макияж с акцентом на коричневых губах.



Роскошный выход Белли Хадид / Фото с Instagram