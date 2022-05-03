Белла Хадид появилась в Нью-Йорке в вещах от украинской дизайнера Светланы Бевзы

Знаменитая манекенщица Белла Хадид появилась на улицах Нью-Йорка в образе украинской дизайнерки Светланы Бевзы.

Американская модель Белла Хадида любит украинские бренды. Иногда знаменитость выбирает к своим образам вещи от украинской марки. Несколько лет назад Белла поразила выбором своего платья на благотворительном вечере, выбрав изделие украинской дизайнерки Светланы Бевзы.

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1 мая знаменитость снова примерила наряды от бренда Bevza. В этот раз 25-летняя звезда подиумов надела вещи черного цвета из новой коллекции Bevza FW 22/23.

Украинская дизайнерша уже несколько лет представляет свои коллекции на Недели моды в Нью-Йорке, поэтому о ней узнают все больше стилистов, которые впоследствии одевают своих клиентов в вещи от нашего бренда.

В платьях от Bevza красовалась звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон, одна из главных героинь сериала "Игра престолов" Софи Тернер, певица Селена Гомес, актриса Эмили Ратажковски и многие другие.

Белла Хадид в образе от Bevza

На входе в отель The Mercer Hotel Беллу Хадиду сфотографировали папарацци. Она надела черный кроп-топ с вырезами и кожаные брюки на низкой посадке из веганской кожи.

Эффектный выход Белла дополнила своей любимой прической в стиле 2000-х с собранными волосами в крабике. Среди аксессуаров манекенщица также предпочла очки нулевые и двухслойные бусы от Chanel. Довершала образ Беллы чёрная сумка от бренда Burberry.



Белла Хадид в образе от украинского бренда Bevza / Фото из инстаграммы



Белла Хадид в образе от украинского бренда Bevza / Фото из инстаграммы

Белла Хадид выбирает украинские бренды

В гардеробе мировой знаменитости есть джинсы от известного украинского бренда Ksenia Schneider. Белла не раз появлялась в джинсах от именитой марки. Также у модели немало головных уборов от украинского дизайнера Руслана Багинского. Также 25-летняя модель появлялась в белом жакете от бренда Flow the Label.



Белла Хадид в платье от украинского бренда Bevza / Фото с инстаграммой модели

Кроме наряда, манекенщица поддерживает Украину и даже передала значительную часть своего заработка с Недели моды на помощь украинцев, пострадавших от войны.