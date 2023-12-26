С чем носить белую рубашку зимой: лучшие рекомендации

Белая рубашка – вещь в нашем гардеробе на все случаи жизни. Она достаточно функциональна, ведь ее можно совместить с любыми вещами и надеть на все случаи жизни. В период рождественско-новогодних праздников рассказываем, с чем надеть белую рубашку, чтобы выглядеть в ней празднично и вместе с тем базово и комфортно.

Рубашка белого цвета – это вечная классика, которая всегда будет актуальна, пишет 24 Канал. Она всегда может считаться трендовой вещью, ведь это базовый элемент гардероба, который мы можем носить в любое время года.

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Раньше белая рубашка ассоциировалась исключительно с офисным дресс-кодом, впрочем, сейчас она уже стала обычной вещью, которую мы можем носить даже в будние дни. Кроме того, белая рубашка еще остается лучшим вариантом для формальных выходов.

Чтобы не отставать от моды, вам достаточно приобрести рубашку размера оверсайз. Ее вы можете носить соло или с майкой или водолазкой под низом. Этот наряд комфортен, прост и свободен, поэтому хорошо сочетается с любыми другими элементами гардероба.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Все образы с белой рубашкой довольно просты в стилизовании, так что вам не придется тратить на это много времени.

Рубашка + джинсы

Это один из самых простых образов. Вам стоит всего лишь надеть белую рубашку, защелкнув ее на пуговицы или вместе с лонгсливом и дополнить любым фасоном и цветом джинсов.



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка + брюки

Выбирайте на зиму до белой рубашки кожаные утепленные брюки или штаны палаццо. Этот образ можно дополнить классическими ботинками челси или же надеть обувь на каблуке.



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка + юбка

Зимой дополняйте рубашку твидовой, кожаной юбкой или выбирайте стильные юбки длины миди из денима или костной ткани. Любой из этих вариантов будет смотреться стильно и красиво.



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest



Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest

Рубашка + жакет

Прекрасно с белой рубашкой сочетается жакет. Поэтому вы можете надеть не только блейзер, но и целый брючный костюм. Эта стилизация подойдет не только для офисных будней, но и для любого другого праздника.

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Модные образы с белой рубашкой / Фото Pinterest