Базовый гардероб на зиму: список вещей, которые нужно приобрести

Чтобы зимой мы могли создать много образов, которые хорошо сочетаются между собой, нам нужно иметь определенный набор одежды, который сможем правильно комбинировать между собой. Ваша главная цель должна состоять в том, что, открыв шкаф, вы всегда найдете, что надеть.

Базовый гардероб – основа в гардеробе каждой девушки. Эта одежда нам нужна для создания повседневных или праздничных образов. Этой уникальной коллекцией вещей вы будете пользоваться целый сезон.

Обратить внимание Как утеплиться на зиму: важны советы, которыми вы точно воспользуетесь

Прежде чем добавлять трендовые вещи в свой гардероб, вам нужно составить список нарядов, принадлежащих к базе. Именно эти вещи составляют главный кистяк образов, а составив аутфит по классике, вы сможете дополнить ее тенденциями сезона.

Верхняя одежда

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Прежде всего у вас должна быть зимняя верхняя одежда. Чтобы вы могли составить немало образов и не чувствовали себя ограниченными, рекомендуем добавить пуховик, дубленку, шубу и утепленное пальто.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja

Трикотаж

Также к самому популярному наряду относится трикотаж. Пусть в вашей коллекции одежды найдется место для водолазки, пуловера, свитера и платья.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja

Лонгслив

Добавьте еще тонкий лонгслив, который вы можете совместить с жакетом, рубашкой или кардиганом. Купите лонгсливы в базовых цветах – белом, черном и бежевом.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja

Сумки

Зимой самой популярной моделью сумки считается кроссбоди. Ее легко носить через плечо, а еще она хорошо дополняет пуховики или дубленки. Впрочем, если вы такие модели не любите, то можете сделать ставку на другие сумки, которые вам больше по душе.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja

Обувь

На зиму выбирайте для себя угги, сапоги до колен, ботинки на шнуровках, челси и сапоги на каблуке. Последний вариант подойдет для тех, кто любит часто одевать юбки и платья. Однако обратите внимание на каблуки, они должны быть толстыми и ни в коем случае не на шпильке.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja

Спортивный костюм

Эта вещь вам пригодится, если вы планируете зимой длительные прогулки или поездки. Теплый флисовый костюм – это отличный вариант образа для повседневных выходов.



Из чего должен состоять базовый гардероб на зиму 2023 года / Фото @gulevatatanja