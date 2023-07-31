Основу современного базового гардероба достаточно легко определить благодаря тому, что сейчас носят модные инфлюэнсеры. Этот наряд практичный, поэтому легко сочетается с другими элементами гардероба.

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Наряды из нашей подборки можно носить не только летом, но и осенью. В разное время года одежда все равно будет иметь интересный и особенный вид.

Черный жакет

Эта универсальная вещь есть у каждой девушки. Жакет отлично работает с любым стилем – романтическим, кэжуальным или минималистическим. Также с жакетом хорошо сочетается разнообразная обувь – от босоножек на каблуке до кроссовок.

Шелковая юбка

В этом году шелковая юбка приобрела популярность вместе с джинсовыми юбками макси. И если последний вариант – тенденция, то шелковая юбка найдет свое продолжение и в осеннем гардеробе. Она будет отлично смотреться с сапогами и кашемировыми свитерами.

Брюки палаццо

Широкие брюки выглядят очень эффектно с обжатым верхом – майками или корсетами. Для расслабленного аутфита – выбирайте свободные базовые фуболки, совмещая их с кроссовками.

Бейсболка

Кепка придает образам интересную изюминку. Летом она защищает волосы от солнечных лучей, а осенью защитит от дождя и ветра. Лучше всего, если ваша бейсболка подходит вам цветом к наряду, который вы чаще всего носите.

Черная сумка

Лаконичная сумка черного цвета никогда не выйдет из моды. Она будет всегда актуальна, поэтому добавьте к своему гардеробу аксессуар, который будет дополнять ваши ежедневные и праздничные образы.