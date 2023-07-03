5 базовых вещей на лето, которые вам следует иметь в своем гардеробе

Стильную и практичную одежду в своем гардеробе должна иметь каждая девушка. Чтобы легко создавать интересные образы каждый день, вам следует добавить в свой гардероб базовые вещи.

Если вы не любите подвергаться микротенденциям, которые быстротечны и способны спустя совсем короткое время измениться на другие элементы гардероба, тогда следует заполнить свои шкафы базовым нарядом, пишет 24 Канал.

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Эти элементы гардероба будут актуальны до конца лета, так что смело делайте ставку именно на базу, а чтобы вдохновиться интересными образами, советуем вам присмотреться к тому, что выбирают этим летом модные инфлюэнсеры.

Соломенная сумка

Такая сумка приобретает наибольшую популярность именно летом. Она лучше подходит в паре с летним нарядом и добавляет пляжной эстетики вашим образам. Соломенная сумка делает аутфит более эффектным, поэтому не упустите возможности довершить этим аксессуаром свой look.

Платье-комбинация

Атласные однотонные платья на бретельках не выходят из моды и являются неизменными нашим выбором среди всех платьев в летнее время. Рекомендуем их носить с сандалями, балетками и рубашками оверсайза.

Базовая футболка

Трудно представить идеальный образ без базовой футболки в белом, молочном и черном цвете. Для безупречного аутфита попробуйте совмещать футболку в тон с брюками, создавая монохромный look, который всегда смотрится очень эффектно.

Рубашка в полоску

В моду этого сезона врываются рубашки в полоску. Их уже активно начали носить фешионисты, довершая рубашкой джинсы, брюки и шорты. Обувь выбирайте любую – от кроссовок до сандалий и балеток.

Топ-бандо

Также этим летом в моде топ-бандо, довольно простой в стилизовании. Эта вещь станет вашим верным спутником в жаркий день. Топ-бандо подходит для пляжных и городских образов.