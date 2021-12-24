Бархатное платье – лучший выбор для празднования Нового года 2022

Уже через неделю весь мир будет праздновать Новый 2022 год. Чтобы быть в центре внимания в эту праздничную ночь, не обязательно надевать платье с пайетками и бахромой. Королевой праздника вам поможет стать бархатное платье.

Дизайнеры довольно часто включают в свои осенне-зимние коллекции изделия из бархата. Особенно актуальными платья из этого материала становятся в канун Нового года.

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Эффектный выход в бархатном платье совершила супермодель Хейли Бибер на модном мероприятии. Хейли надела на одно из выдающихся событий США красивое вечернее платье черного цвета от бренда Saint Laurent. Обтягивающее одеяние было украшено глубоким вырезом в зоне декольте, инкрустированное драгоценными камешками.

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото с Getty Images

Украинская певица Оля Полякова во время появления на телевизионном шоу надела элегантное бархатное мини-платье черного цвета с пикантным разрезом. Ее образ дополняли черные минималистичные босоножки, тонкий пояс-цепочка на талии и несколько золотистых колье.

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото из инстаграма

Французская модель продемонстрировала на себе еще один интересный фасон бархатного платья с рукавами-фонариками и глубоким декольте. Дуа Липа также любит бархатные платья, поэтому надела изысканное изделие с длинными рукавами со шлярками по низу. Рекомендуем и вам в новогоднюю ночь сделать ставку на велюровые платья.

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото с Pinterest

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото с Pinterest

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото с Pinterest

Велюровые платья для новогодней ночи / Фото с Pinterest