Ни для кого не будет новостью, что самыми популярными юбками этого сезона считаются джинсовые – в черном и голубом цвете длины меди с разрезом посередине, пишет 24 канал.

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Впрочем, к длинным костюмным или атласным юбкам, которые также популярны в этот сезон, добавилась юбка из баллоновой ткани.

Модные девушки выбирают фасоны юбок, которые называют тюльпан и сочетают с топами или кардиганами. Стритстайл-звезды такие романтические юбки сочетают даже со свитшотами и спортивными бомберами размера оверсайз.

Балоновую юбку сочетают с разнообразной обувью – сапогами от Maison Margiela, кроссовками Yezyy, вьетнамками и кроссовками Adidas Samba. Девушки умышленно добавляют в такую романтичную юбку бейсболку, широкие футболки и свитшоты, создавая спортивно-романтический стиль.

Среди самых популярных цветов – черная и молочная. Если вы еще не готовы к таким поразительным экспериментам в одежде, то рекомендуем одевать в пару с такой юбкой интересные лонгсливы, майки или футболки. А вот будут сочетаться с такой юбкой лучше балетки, туфли в стиле Мэри Джейн и сандалии.



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest



Модная юбка на весенний сезон / Фото из Pinterest