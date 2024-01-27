О них нужно забыть: антитрендовые вещи, вышедшие из моды

Наш наряд должен отражать индивидуальность и подчеркивать чувство стиля. Если не следить за модой и надевать антитрендовые вещи, вы автоматически получите старомодный вид. Такая одежда не даст вам самоуверенности в себе, а только ощущение угнетения.

Именно поэтому так важно отказываться от вещей, вышедшие из моды, ведь они только портят наш образ, пишет 24 Канал. Каждый сезон дизайнеры представляют новые коллекции одежды, поэтому странно носить устаревшие тренды, которые были популярны несколько лет назад.

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Научитесь легко отпускать из своей жизни вещи. Таким образом вы не только получите в шкафу больше места, но и сможете актуализировать гардероб согласно сезонным тенденциям.

Советуем отказаться от определенных вещей, которые вышли из моды и не смогут дополнить ваш образ.

Жилетка вязаная

Такая жилетка была модной несколько лет назад, но потом мода на нее резко угасла. Не рекомендуем использовать вязаные жилетки в своих образах, особенно ярких цветов. Лучше выберите для себя как дополнительный слой – кардиган.



Антитрендовые вещи, которые уже не в моде / Фото Pinterest

Капроновые колготки с надписями

В этом году в моде яркие колготки, с кружевом или бантиками, но точно стоит забыть о изделиях с надписями. Они были актуальны короткий период несколько лет назад и уже давно перестали быть модными.



Антитрендовые вещи, которые уже не в моде / Фото Pinterest

Укороченный пуховик

Короткие куртки очень непрактичны, а если на улице минусовая температура – вы даже не сможете их надеть. Не стоит делать капиталовложения в такие куртки, лучше выбрать базовый пуховик, которым сможете прикрыть любой свитер и он уместно будет выглядеть под джинсы, брюки или лосины.



Антитрендовые вещи, которые уже не в моде / Фото Pinterest