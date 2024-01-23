Имеют дешевый вид: антитрендовые вещи зимы, от которых нужно избавиться

Некоторые вещи могут выдавать ваш плохой вкус. Если не хотите проникнуть на несколько лет назад в прошлое, то лучше перестаньте их надевать. Эти вещи точно не будут еще скоро возвращаться в моду, потому от них лучше отказаться.

Чтобы не чувствовать себя бессмысленно, рекомендуем как можно быстрее избавиться от нескольких вещей, которые могут испортить ваш образ.

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Мир моды очень неустойчив, поэтому то, что было актуально когда-то, сейчас можно спокойно отнести к антитрендам. Создавая образ, помните о том, что ваше основу должна составлять база, от которой вы будете отталкиваться, чтобы добавить трендовые элементы гардероба.

Впрочем, как бы тщательно вы не составляли свои образы, если вы наденете антитрендовую вещь, то автоматически составите старомодный аутфит. Чтобы этого не произошло, рассказываем вам об антитрендовых зимних вещах, от которых нужно избавиться.

Шапка-чулок

Такие шапки были популярны более 10 лет назад. Казалось бы, сейчас таких шапок уже нет ни у кого, впрочем встречаются девушки, которые до сих пор носят этот головной убор. Лучше их больше никогда не использовать, ведь шапки-чулки давно вышли из моды. Выберите для себя базовую шапку бини, которая всегда актуальна в зимний сезон.



Антитрендовые вещи, которые больше не в моде / Фото Pinterest

Сапоги с наружным мехом

Сапоги с мехом тоже были модными уже очень давно. Откажитесь от таких сапог, чтобы не выглядеть у них странно. Сапоги с наружным мехом даже выглядят по-детски, так что на взрослой женщине будут выглядеть нехорошо.



Антитрендовые вещи, которые больше не в моде / Фото Pinterest

Шуба гусеница

Если не хотите осуждающих взглядов, то лучше отказаться от так называемых шуб гусениц. Такая верхняя одежда, как и жилетки, выглядят совсем не модно. Хуже всего, если ваша шуба еще и окажется натуральной. Тогда такая верхняя одежда – абсолютный моветон.



Антитрендовые вещи, которые больше не в моде / Фото Pinterest