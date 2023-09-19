Имеют дешевый вид: антитренды сентября, от которых нужно избавиться

Избавляйтесь от устаревшего наряда из вашего гардероба, чтобы не иметь антитрендового вида. Все эти вещи имеют немало альтернатив, так что вам точно будет из чего выбрать.

Если хотите быть стильными, то замените вещи, которые давно потеряли актуальность, пишет 24 Канал. Этот наряд выглядит старомодно, поэтому для того, чтобы не выглядеть бессмысленно, воспользуйтесь нашими советами и замените эту одежду современным нарядом.

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Футболка с жемчугом

В вашем гардеробе обязательно должна быть базовая белая или черная футболка из натурального материала, которая не будет сковывать движения и свободно сидеть. А вот от футболок с разнообразными рисунками и украшениями стоит избавиться. Футболка с жемчужинами точно нет ничего общего с модой в 2023 году, так что без колебаний избавьтесь от нее, если не хотите выглядеть бессмысленно.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Джинсы скинные с дырками

Широкие и мешковатые джинсы с дырками и легкими потертостями выглядят стильно, а вот от обжатых джинсов скинны с большими дырками на колене стоит отказаться. Эта модель джинсов совсем устарела, поэтому только испортит ваш образ, а не подчеркнет его.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Спортивный леопардовый костюм

Анималистический принт довольно тонкая грань между стильностью и антитрендовостью. Эти вещи нужно миксовать в образах дозированно. К примеру, анималистический лонгслив в образе не испортит общий вид.

А вот спортивный леопардовый костюм – апсолютный моветон, поэтому от такого наряда лучше отказаться. Выберите базовый свитшот и джогеры в черном или сером цвете.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest