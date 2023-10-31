Безнадежно вышли из моды: главные антитренды, от которых стоит избавиться в своем гардеробе

Для того, чтобы не выглядеть странно, постарайтесь как можно быстрее избавиться от нескольких антитрендовых вещей, которые могут мгновенно испортить образ.

Некоторые вещи уже не просто перестали быть трендовыми, но считаются старомодными, пишет 24 Канал. Советуем перед началом зимнего сезона совершить в шкафу ревизию и выбросить вещи, которые уже давно считаются неактуальными.

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Total pink

Монохромные образы остаются актуальными, но не следует использовать розовый цвет. Мода на barbiecore уже прошла, поэтому не применяйте розовый в свои осенние аутфиты. Лучше сделайте ставку на черный, коричневый или серый цвет.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pexels

Поясные сумки

Сумки на поясе, которые стритстайл-звезды носили поверх жакетов и верхней одежды, уже давно перестали быть модными. Такие сумки можно считать антитрендом, поэтому лучше выбрать базовую черную сумку с ручками или цепочками на плече.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pexels

Платье жакет

Такое платье держалось на модном Олимпе несколько лет назад, однако мода на него быстро прошла. Сейчас многие модницы считают это платье антитрендовым, поэтому лучше выбирать другое платье.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pexels

Штанина заправлена в сапоги

Несколько лет назад ведущие модницы прибегали к стилизации широких брюк с сапогами. В настоящее время такие аутфиты почти не наблюдаются. Под сапоги чаще всего одевают лосины или обжатые брюки в скинном стиле. А вот от образа с широкой штаниной стоит избавиться.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pexels