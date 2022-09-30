5 врагов стиля: какая одежда может испортить весь ваш образ

Украинская стилистка Яна Платонова опубликовала в своем инстаграмме подборку вещей, которые могут испортить весь ваш образ. Что это за вещи и от чего нужно отказаться читайте в материале.

Враг стиля – это то, что негативно влияет на наш гардероб в целом и отдельно на образы. Врагами стиля могут быть вполне конкретные вещи, способы совмещения вещей, привычки и предубеждения.

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Неудачно подобрано нижнее белье

По словам стилистки, есть всего два правильных варианта: либо вашего белья совсем не видно, либо его видно, но это продуманно и гармонично вписывается в ваш образ. Если контуры белья видны через одежду, если белье впивается в тело и перетягивает его, то это враг не только для стиля, но и для вашего здоровья.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Слишком узкая одежда

"Если одежда на вас налезла и с трудом застегнулась, то это не значит, что она вам подходит. Это элементарная вещь, которую многие игнорируют. Линии одежды формируют архитектуру вашей одежды, следите за этим. Пуговицы не должны натягиваться, карманы выпирать, а джинсы формировать жировые валики. Следите не за буквами и цифрами, обозначающими размер, а за посадкой, потому что она основная", – отметила Яна Платонова.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Смешение фактур и декора

Запомните правило, которое может спасти ваш кошелек и гардероб: чем дешевле по стоимости вещь, тем меньше на ней должно быть декора. Фурнитура и дизайн с фактурами – это первое, что представляет некачественную и неудачную вещь. Конечно, даже высокая стоимость и известный бренд не могут быть гарантами того, что перед вами действительно хороший микс из фактур и отлично подобранная фурнитура, но это увеличивает шансы на неудачное приобретение.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Бессмысленные и старомодные принты

Яна Платонова рассказывает, что принт – это элемент дизайна в самом широком понятии этого слова, а дизайн постоянно меняется и прогрессирует. Стоит только посмотреть, как все меняется вокруг цифрового пространства. Надо тренировать глаз на удачные принты, но лучше уж пусть будет без него, чем с некрасивым принтом.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram

Кожаные кисти на сумках и обуви.

"Такие нюансы я называю стоп-деталями или маркерами плохого вкуса. Если видите такое на сумке – 90% гарантии, что она вам не нужна (даже если кисти снимаются), – пояснила стилистка.



Антитрендовые вещи, портящие образ / Фото с Instagram