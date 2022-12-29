Антитренды 2023 года: какие вещи больше не будут модными

Мода на вещи обладает свойством изменяться. То, что было для нас очень популярно, постепенно начнет терять свою актуальность в 2023 году. От каких вещей совсем скоро нам придется отказаться – читайте в материале.

Все девушки любят хорошо выглядеть, однако только одна антитрендовая вещь способна испортить весь наш образ, пишет 24 канал. Если ваш образ довольно стильный и ухоженный, но вы дополните его устаревшим элементом гардероба, то ваш look не создаст ни одного приятного впечатления и только исказит аутфит.

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Следует отметить, что указанные ниже вещи в подборке не считаются устаревшими. Нельзя сказать, что их нужно немедленно выбросить из шкафа и больше никогда не одевать, впрочем, от этого наряда все откажутся, а на замену им будут трендовые другие элементы гардероба.

Вся эта одежда одно время буквально заразила инстаграмм-пространство, впрочем в 2023 году нужно отдать предпочтение совсем другим нарядам. Эти вещи имели большой градус популярности, впрочем, их ждет резкое падение.

Леггинсы со штрипками

Леггинсы со штрипками имели безумную популярность в прошлом году, однако в новом году они точно не будут такими актуальными, как раньше. Если вы любите лосины, то лучше приобретите классические черные изделия, но без штрипок.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Рыболовные сапоги

Массивные рыболовные сапоги на тракторной подошве сейчас отходят на второй план. В 2023 году в моде будут деликатные сапоги на каблуке или низком ходу. Жокейские сапоги не будут терять свою актуальность. Они одинаково подходят к джинсам и юбкам.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Шуба Teddy

Массивная шуба в стиле Max Mara уже покинула списки трендовых вещей. На замену ей пришла дубленка-автор и короткая шубка из овчины, которую уже имеют в своем гардеробе все модницы.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Стеганные куртки

Тренд на стеганые вещи оставался с нами несколько сезонов подряд, однако в 2023 году такие куртки и плащи уже не будут модными. Если вы так и не успели приобрести стеганную верхнюю одежду, то сейчас это делать уже поздно.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Джинсы с разрезом на ноге

Такие джинсы в новом году уже можно считать неактуальными, лучше дополнять верх классическими базовыми джинсами голубого цвета. Джинсы и штаны с разрезами уже пережили свой бум популярности.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest