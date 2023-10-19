Давно вышли из моды: главные антитренды, о которых нужно забыть

Мода постоянно меняется, поэтому важно время от времени менять гардероб, чтобы оставаться стильной. Чтобы вы не испортили устаревшими вещами свой образ, советуем узнать, какой же наряд уже давно вышел из моды.

Одежда, которая была модна несколько лет назад, сейчас может выглядеть смешно и неудачно, пишет 24 Канал. Кроме того, он будет неудачно совмещаться с другими элементами гардероба.

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Джинсы с разрезами

Еще не все поняли, что такие джинсы несколько сезонов назад являлись микротрендом. Сначала джинсы с разрезом на подоле были настолько модными, что их в своем гардеробе имела каждая фешиониста, впрочем, сейчас мода на них прошла, поэтому лучше выбирать базовые модели.

Если же хотите одеть трендовые джинсы, то делайте ставку на мешковатые фасоны, джинсы карго или клеш, которые еще остаются в моде.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest

Безрукавка

В 2020 году вязаная безрукавка произвела в мире моды настоящий фурор. Трикотажным жилетом свои образы дополняли все. Они отлично сочетались с рубашками, блузами и водолазками, однако сейчас эта вещь уже считается антитрендовой, а на ее место пришла костюмная жилетка в стиле Old Money.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest

Порванные джинсы

Еще одним вашим неудачным решением будет одеть порванные джинсы. Если джинсы имеют несколько незначительных прорезов – они еще не считаются антитрендовыми, однако большие дырки – это уже безвкусица. Лучше выбросьте такие джинсы подальше, потому что они лишь показывают вашу неосведомленность в трендах.



Антитренды осени 2023 / Фото Pinterest