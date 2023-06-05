Антитрендовая обувь на лето: от чего окончательно стоит отказаться
Обувь играет немаловажную роль в нашем гардеробе. Именно поэтому к ней следует относиться особенно тщательно. Она не только должна быть актуальным, но и подходить к вашему наряду.
Иногда все же встречаются случаи с обувью, которая уже давно вышла из употребления и не модна, пишет 24 Канал. Чтобы не произошло модное фиаско, вам стоит обратить внимание на обувь, которая считается антитрендовой.
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Обувь из нашей подборки уже окончательно устарела, поэтому ее лучше заменить на другие стильные модели, которые вы охотно проносите весь сезон. Неудачная обувь испортит вам образ и доставит дискомфорт, поэтому лучше распрощайтесь с ним раз и навсегда!
Помните, что их пик популярности уже давно миновал, поэтому их следует заменить чем-то актуальным. Дизайнеры в 2023 году представили немало стильной обуви, поэтому вам точно будет из чего выбрать.
Мюли с мехом
Видимо вы помните бешеный бум на мюле с мехом от Gucci. Их носили все ведущие инфлюэнсеры, а итальянский бренд представил большое количество вариаций – от цветов до принтов.
На платформах онлайн-объявлений можно найти много позиций обуви с мехом, которые продают сейчас, но покупать ее ни в коем случае не рекомендуем.
Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest
Туфли Valentino
Еще одна обувь от итальянского бренда также была очень популярной и трендовой около 10 лет назад, но сейчас уже считается устаревшей. Туфли на каблуке или балетки с так называемыми шипами лучше убрать из своего гардероба. Они отнюдь не завершат ваш образ, а только испортят его.
Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest
Босоножки на танкетке
В моде когда-то тоже была обувь на танкетке. Такие босоножки достаточно удобны в использовании, но не модны и не трендовые, хотя бренд Tommi Hilfiger и Ralph Lauren внесли такие босоножки в свои новые коллекции. Если хотите обувь на платформе, лучше выберите лакированные босоножки, а не соломенные варианты.
Антитрендовая обувь лета 2023 / Фото из Pinterest
Кроссовки Fila
Популярность на массивные кроссовки также уже прошла, поэтому стоит убрать обувь от бренда Fila. Лучше сделайте ставку на минималистичные кроссовки белого цвета на плоской подошве.