Давно вышли из моды: главные антитренды, о которых стоит забыть

Современные девушки вряд ли имеют в своем гардеробе целый ряд антитрендовых вещей, впрочем кое-где встречается наряд, который полностью портит весь образ, поскольку он уже давно вышел из моды.

И хоть мода меняется, впрочем, стиль у каждого человека остается свой, пишет 24 канал. В нашем гардеробе есть все шансы найти вещь, которую мы может и не часто носим, но не можем ее выбросить, ведь думаем, что когда-то она нам понадобится.

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Стилисты советуют прощаться с вещами, срок годности которых уже давно истек. Да, мода циклична и, вероятно, наши когда-то любимые вещи могут вернуться снова на модные подиумы, однако они пройдут определенную трансформацию, так что все равно не будут выглядеть одинаково с предыдущей одеждой.

Если вы хотите выглядеть опрятно и стильно выглядеть, то советуем вам все же отказаться от трех вещей, которые могут испортить ваш образ.

Джинсы скинные

Стилисты уже несколько сезонов советуют отказаться от стилизации образов с джинсами скини. Такие изделия уже давно не модны, так что они не дополнят ваш выход, а наоборот – испортят его.

Чем заменить: выбирайте стильные лосины и леггинсы, кожаные брюки или базовые джинсы mom, которые являются самыми популярными моделями среди денимовых изделий.

Телесные капронки

Телесные почти прозрачные колготки не подходят ко многим платьям или юбкам. Их нельзя назвать абсолютным антитрендом, впрочем, стоит учитывать, что зимой такие колготки под верхнюю одежду и теплую обувь выглядят странно.

Чем заменить: сделайте ставку на крепкие колготки 100 den, в которых вам будет комфортно. Именно колготы черного цвета лучше подходят в холодное время года.

Плюшевая шуба

Такая милая и всеми нами любимая плюшевая шуба уже становится антитрендом зимы. Модницы почти перестали ее одевать, а выбирают шубы из овчины и примеряют трендовые дубленки. Если не хотите, чтобы такая верхняя одежда испортила ваш образ, то предпочтите другие стильные зимние вещи.

Чем заменить: надевайте трендовую шубу из овчины или интересную цветную модель, которая только входит в тренды.