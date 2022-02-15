Бейонсе любит создавать красивые аутфиты. За страницей звезды следят 237 миллионов поклонников, которые вдохновляются ее модными выходами.

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Исполнительница часто создает действительно достойные стилизации, впрочем на этот раз она пренебрегла модным правилом и соединила голубые денимовые шорты с черными колготками. В таком образе поп-дива отправилась на Супербоул-2022.

Образ Бейонсе

Бейонсе надела на спортивное событие кружевной корсет черного цвета от бренда Dolce&Gabbana. Сверху она надела бежевую куртку в утилитарном стиле от Off-White.

На низ певица надела голубые джинсовые шорты с черными колготками. О таком модном преступлении неоднократно говорят стилисты, которые не поддерживают такое сочетание. По их словам, денимовое изделие – чисто летний вариант, который стоит сочетать с босоножками или кроссовками на голые ноги.

Такого же мнения придерживается дизайнер Андре Тан, не рекомендуя прибегать к такому курьезному сочетанию, которое способно полностью испортить образ.

Но несмотря на это Бейонсе удалось сместить акценты в аутфите благодаря многослойному драгоценному колье на шее и массивным серьгам с камнями. Певица примерила черные босоножки на каблуке и довершила look черными солнцезащитными очками и сумкой Dolce & Gabbana Sicily.



Эпатажный образ Бейонсе / Фото с инстаграма певицы



Эпатажный образ Бейонсе / Фото с инстаграма певицы



Эпатажный образ Бейонсе / Фото с инстаграма певицы