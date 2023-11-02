Мы привыкли делать ревизию в гардеробе, впрочем, украшения также имеют свой срок годности, пишет 24 Канал. Некоторые аксессуары были модными много лет назад, а сейчас на замену им пришли совсем другие изделия, так что они уже считаются антитрендовыми.

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Постарайтесь убрать украшения, которые навеяны безвкусицей и уже давно неактуальны.

Браслет Pandora

10 лет назад было очень модно наполнять браслет подвесками-шармами, и чем больше их было, тем более статусным казалось украшение. Но уже несколько сезонов такой браслет является символом безвкусицы. Их вытеснили браслеты в стиле Cartier – минималистичные кольца на руках золотого или серебряного цвета.



Антитрендовые украшения 2023 / Фото Pinterest

Несколькорусные цепочки

Такие украшения тоже совсем неактуальны. Мода на них была краткосрочной и быстро прошла. Если у вас еще есть такие украшения в шкатулке – попробуйте от них избавиться, ведь мода на них не вернется.



Антитрендовые украшения 2023 / Фото Pinterest

Серьги кисти

Серьги с бахромой выглядят не современно, так что могут мгновенно испортить ваш образ. Их также без сомнения можете выбрасывать, ведь это украшение давно антитрендовое и не состояние снова модной. Лучше замените такие серьги минималистическими пусетами.



Антитрендовые украшения 2023 / Фото Pinterest