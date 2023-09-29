Не покупайте их на зиму: как выглядят антитрендовые шубы

Часто не в сезон вещи дешевле, поэтому многие из нас задумываются над покупкой пуховиков или шуб на зиму. Рассказываем, как же шубы уже устаревшие и не модные.

Верхнюю одежду мы покупаем на несколько сезонов, поэтому важно, чтобы она была трендовой и стильной, пишет 24 Канал. К тому же верхняя одежда – это не дешевое капиталовложение, поэтому лучше всего покупать базовые вещи классических цветов, которые могут прослужить нам несколько сезонов.

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Несколько лет моду захватили экошубы. Он использование натурального меха отказались даже известные бренды, но все равно есть девушки, которые любят носить настоящие шубы. Впрочем, такой верхний не только моветон, но и очень старит девушку и добавляет ей немало лишних лет.

Модные экошубы же, напротив, придают стиля и лишь подчеркивают зимний аутфит. Будьте очень осторожны с натуральными шубами, если не хотите подвергнуться осуждению и критике социума. С животными обращаются очень негуманно. Профильные правозащитные организации осуждают жесткое обращение с животными. Высокая цена вашей шубы – совсем не оправдание потому, что это удачное капиталовложение на зимний период.

Советуем вам отказаться от жилетов и шуб-гусениц. Из года в год столько и речи о том, что такие изделия уже давно вышли из употребления, впрочем в сети можно наткнуться на многие продающие их магазины.

Поперечный крой в шубе тоже давно вышел из моды. Такая вещь выглядит очень старомодно, так что лучше откажитесь от нее.