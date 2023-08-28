Антитрендовые штаны, которые уже давно не в моде: эту одежду нужно выбросить

Приближается осень, а значит, мы все чаще будем одевать штаны. Чтобы не произошло модного конфуза, лучше забрать из своего гардероба уже давно вышедшие из моды штаны.

Перед началом нового сезона следует разобрать свой гардероб, пишет 24 Канал. Посмотрите, какие вещи вы можете носить в этом сезоне, а от которых лучше отказаться.

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Чтобы создать стильные образы, важно, чтобы каждый элемент образа оставался актуальным и стильным. Брюки – это важная покупка на холодное время года, но еще более важно, чтобы они не были старомодными, ведь мгновенно испортят весь ваш образ.

Кюлоты

Забудьте об укороченных штанах кюлотах, ведь эти модели уже давно неактуальны. Эти брюки были модны много лет назад, а сейчас они лишь укорачивают рост и уродуют образ. Выберите лучше штаны палаццо, которые много лет носят все модницы.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest

Скинни

Трудно представить себе брюки скинны в современных реалиях. Их почти никто не носит, потому что они потеряли актуальность. Образы с такими брюками выглядят очень странно, поэтому лучше выбросьте их. Зато выберите классические брюки, которые свободны и не прилегают плотно к ноге.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest

С бантом на поясе

И хотя бантики в новом сезоне будут очень популярны, впрочем, брюки с бантом на поясе уже давно вышли из моды. Они отправят ваш образ на несколько лет назад.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest