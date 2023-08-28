Перед початком нового сезону варто розібрати свій гардероб, пише 24 Канал. Подивіться, які речі ви ще можете носити в цьому сезоні, а від яких краще відмовитися.

До теми Давно вийшли з моди: головні антитренди, про які варто забути

Щоб створювати стильні образи, важливо, аби кожен елемент образу залишався актуальним та стильним. Штани – це важлива покупка на холодну пору року, але ще важливіше, аби вони не були старомодними, адже вмить зіпсують увесь ваш образ.

Кюлоти

Забудьте про вкорочені штани кюлоти, адже ці моделі вже давно не є актуальними. Ці штани були модні багато років тому, а зараз вони лише вкорочують зросту та спотворюють образ. Оберіть краще штани палаццо, які багато років носять всі модниці.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest

Скінні

Важко уявити собі штани скінні у сучасних реаліях. Їх майже ніхто не носить, адже вони втратили актуальність. Образи з такими штанами виглядають дуже дивно, тому краще викиньте їх. Натомість оберіть класичні штани, які є трохи вільними та не прилягають щільно до ноги.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest

З бантом на поясі

І хоч бантики в новому сезоні будуть дуже популярними, втім штани з бантом на поясі вже давно вийшли з моди. Вони відправлять ваш образ на кілька років назад.



Антитрендові штани 2023 / Фото з Pinterest