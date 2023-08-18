Антитрендовые штаны: что нужно выбросить из гардероба до конца лета

В конце лета мы перебираем свой гардероб и готовимся к осеннему сезону, в котором в большинстве своем будем носить джинсы и брюки. Чтобы иногда вы не примеряли на себе антитрендовые фасоны, рассказываем от чего нужно избавиться.

Избегайте в своих образах некоторых пар брюк, поскольку они сейчас уже неактуальны и тем более не будут актуальны через год, пишет 24 Канал. И хотя мода циклична и любит повторяться через некоторое время, впрочем, эти вещи все равно пройдут определенную трансформацию.

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Если вы наденете эти штаны, то можете свести все свои старания на нет, ведь эти вещи уже не в моде. Советуем вам сделать ревизию в своем гардеробе и избавиться от вещей раз и навсегда, поскольку они будут старить ваши аутфиты.

Брюки с разрезом

Казалось бы, что быстрая мода на штаны с разрезом уже прошла, впрочем многие девушки до сих пор продолжают их носить. Эта вещь вряд ли будет стильной в ближайшие годы, поэтому избавьтесь от нее.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest

Лосины со штрипками

Такие лосины были суперпопулярными, однако модная на них тоже быстро угасла, а спрос на них упал до минимума. Не держите такие лосины в шкафу до лучших времен, мода ведь на них уже прошла.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest

Брюки в вертикальную полоску

Такие брюки выглядят несколько странно, особенно если полоска толстая. Откажитесь от таких штанов и без сожаления попрощайтесь, ведь их трудно стильно с чем-то соединить. Одевая такие штаны будьте готовы к тому, что вы будете путешествовать с ними в прошлом.



Антитрендовые штаны 2023 / Фото из Pinterest