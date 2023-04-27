Антитрендовые штаны 2023: не одевайте их этой весной

Казалось бы, мы все уже в курсе трендовых вещей, впрочем, некоторые считают, что ничего страшного не произойдет, если дополнить образ любимыми брюками – стоящими в нашем шкафу уже несколько лет. Но стоит отметить, что таким образом вы допускаете большую ошибку, ведь полностью портите весь образ.

Брюки палаццо завоевали наше сердце раз и навсегда, пишет 24 канал. Они держатся в трендах уже несколько сезонов и до сих пор остаются актуальными. С ними можно создавать разнообразные образы – с блузами, жакетами, футболками, кроссовками или туфлями.

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Если в вашем гардеробе есть модные штаны – поздравляем вас, вы точно интересуетесь модой и в курсе всех популярных вещей, однако, если не хотите однажды испортить свой образ, то вооружитесь списком антитрендовых штанов, которые сейчас уже неактуальны.

Брюки скини

Разговоров о брюках или джинсах скини уже было множество, впрочем, есть определенная категория девушек, которые все равно не могут от них отказаться. Они не входят в категорию вещей, которые уродят ваш образ, но модными вы с ними точно не станете. Лучше выберите обычные однотонные штаны на резинке или с поясом, которые не будут плотно прилегать к ноге.



Антитрендовые штаны весны 2023 / Фото из Pinterest

Брюки с завышенной талией

Несколько сезонов назад в fashion-среде появился микротренд, пробывший на модной арене довольно короткий период. Речь идет о штанах с завышенной талией и широким поясом. Они уже сейчас неактуальны, потому лучше отложите их далеко в ящик.



Антитрендовые штаны весны 2023 / Фото из Pinterest

Кюлоты

Как вы уже заметили, сейчас в моде брюки, длина которых достигает чуть ли не до земли и свободно спадает по ноге. Так вот, от штанов-кюлотов, длиной до середины голени, лучше отказаться, потому что они не только не в тренде, но и визуально портят фигуру и укорачивают рост.



Антитрендовые штаны весны 2023 / Фото из Pinterest

Капри

Это же касается и брюк капров длиной до середины голени, но уже более приталенного кроя. Они были на пике популярности у нулевых, но сейчас считаются устаревшими.



Антитрендовые штаны весны 2023 / Фото из Pinterest

Брюки с принтом

Как бы вы не хотели выделить свой стиль принтованными брюками, лучше откажитесь от брюк с цветочным или анималистическим принтом. Они выглядят старомодно, поэтому лучше отдать предпочтение однотонным моделям.



Антитрендовые штаны весны 2023 / Фото из Pinterest