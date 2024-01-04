Не надевайте эти колготки: главные антитренды 2024 года

Вы уже наверняка поняли, что колготки в этом году уже повсюду – и в модных статьях, и в образах знаменитостей. Цветные колготки или с интересными деталями заняли чуть ли не лидирующие позиции в мире моды, поэтому стоит понять, какие изделия среди всего многообразия антитрендовые.

Начиная с осени колготки стали очень востребованными, пишет 24 Канал. Сначала модные издания рассказывали нам о базовых черных колготках, которые всегда будут актуальными. Впоследствии появились материалы о телесных колготках, которые уже не считаются моветоном, а потом мы все увидели бешеный бум на колготки красного цвета.

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Но только этим не обошлось. В моде также колготки с бантиками и всевозможные различные модели. Чтобы вы не запутались в том, что стильно, а что нет, рассказываем об антитрендовых колготках, которых точно не должно быть в вашем гардеробе.

Цветочная вышивка

Не стоит дополнять свои образы с набитыми цветочными узорами. Эти колготки переберут все внимание на себя и еще подчеркнут вашу неосведомленность в моде, ведь это довольно устаревший фасон.

Блестящие колготки

Постарайтесь обходить колготки черного или телесного цвета, которые очень блестят и переливаются. Они не имеют ничего общего с модой и тенденциями. Делайте ставку на матовые изделия, которые будут подчеркивать ваши стройные ноги. Блестящие колготки визуально сделают их еще больше.

Кислотные оттенки

Любые кислотные оттенки на одежде или на колготках в 2024 году считаются антитрендом. Если хотите приобрести цветные колготки, делайте ставку на красный цвет, а вот от поразительных розовых капронок нужно отказаться.