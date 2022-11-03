Антитрендовая зимняя верхняя одежда: какие куртки нужно немедленно выбросить из гардероба

Все мы знаем о трендовой стеганной куртке, которая держится в трендах уже несколько сезонов, или скажем, дубленке, которая не теряет своей популярности. Но несмотря на это, есть верхняя одежда, которая давно не считается модной, и готова кардинально испортить ваш образ.

Советуем вам сделать ревизию в своем гардеробе и избавиться от верхней одежды, которая уже давно считается антитрендовой, пишет 24 канал.

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Платье-пуховик

Сейчас такие пуховики встречаются все реже, но если в вашем гардеробе есть такая верхняя одежда, то попробуйте с ней распрощаться навсегда. Эта вещь вряд ли будет модной через несколько лет. Избегайте таких силуэтов, поскольку они совсем непрактичны и не стильны.



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest

Длинный приталенный пуховик

Здесь важно обратить внимание именно на длину. Длинные пуховики с поясом на талии уже отжили свое, поэтому лучше обратить внимание на модели размера оверсайза. Если вы любите пуховики с поясами, то обратите внимание на популярные куртки IENKI IENKI. Они короткие и довольно стильные.



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest

Пуховик с меховой каймой

Если в вашем гардеробе есть такой пуховик, то знайте, что вместе с ним вы путешествуете в прошлом. Сейчас такие пуховики совсем неактуальны. И пусть на капюшоне мех искусственный, впрочем он выглядит довольно неопрятно. Такой пуховик может полностью испортить ваш образ.

Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest

Пуховик со стразами

Еще 10 лет назад такие пуховики были очень модными, однако сейчас их одевать категорически не стоит, если вы не хотите выглядеть бессмысленно. Трендовый пуховик на зиму не должен иметь лишнего декора.



Антитрендовая верхняя одежда на зиму / Фото из Pinterest